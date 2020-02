MADDALONI. Braccato dalla polizia prima getta la droga dal balcone, poi ferisce 2 agenti. Arrestato 50enne

MADDALONI – Quando la polizia della Squadra Mobile di Caserta gli è piombata in casa, ha provato di disfarsi della droga lanciando 300 grammi di hashish dal balcone senza rendersi conto però, che gli agenti avevano circondato l’area recuperandola così facilmente. Per questo motivo, un insospettabile 50enne di Maddaloni è stato arrestato dopo aver opposto resistenza, ferendo due agenti che poi sono riusciti a bloccarlo insieme ai colleghi. L’uomo ora è dietro alle sbarre per spaccio di droga, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.