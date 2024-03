MADDALONI città di evasori fiscali. L’allarme della Corte dei Conti

La percentuale di chi non paga le imposte è pari al 60%

MADDALONI. Non cala l’evasione fiscale a Maddaloni. Come rilevato infatti dalla Corte dei Conti la percentuale di evasione delle imposte è pari al 60%. Un dato preoccupante che ovviamente ha delle conseguenze non solo sul bilancio comunale, ma anche sulla qualità dei servizi in città. La Corte dei Conti ha chiesto quindi al Comune di intervenire per invertire la tendenza. Uno dei problemi legati a questi dati è il sottodimensionamento dell’Ufficio Tributi dove ci vorrebbero almeno altre tre unità. Il Comune starebbe anche attivando un nuovo bando per l’affidamento della riscossione di tutti i tributi comunali ad una ditta esterna.

La gara per la riscossione

