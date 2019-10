MADDALONI. Droga nei parchi della città, blitz della Polizia

MADDALONI (red.cro.) – Al fine di contrastare il fenomeno del degrado urbano e dello spaccio di sostanze stupefacenti, concentrato soprattutto nei parchi e nelle aree verdi della città e con l’obbiettivo di restituire questi spazi alla libera e tranquilla fruizione da parte dei cittadini, nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Maddaloni ha attuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel corso del quale sono state controllate n. 82 persone. Nel monitoraggio delle predette aree verdi, una persona è stata segnalata alla Prefettura perché trovata in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish, mentre un’altra persona è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 10 D.L. 14/2017 ( violazione Daspo Urbano, in quanto trovata in un’area dalla quale era stata interdetta per ordine del Questore).

I controlli sono stati estesi anche alle strade limitrofe, ove sono stati controllati esercizi pubblici e ed elevate numerose contestazioni per violazioni al Codice della Strada.