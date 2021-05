MADDALONI – È positivo al coronavirus uno studente della quinta classe del liceo linguistico Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni. Il giovane, dopo i primi leggeri sintomi, ha deciso di sottoporsi al tampone, venendo a conoscenza del fatto di essere entrato in contatto con il virus. Inevitabile, a questo punto, la decisione di mettere tutta la classe in quarantena è in didattica a distanza. Stessa fine anche per i docenti.