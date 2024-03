MADDALONI. Dà di matto, aggredisce il personale del 118  e danneggia l’ ambulanza

L’episodio questa sera in via della Libertà

CURTI/MADDALONI – Ancora un’aggressione si è consumata questo pomeriggio, ai danni del personale sanitario del 118. Nel mirino del “violento” di turno questa volta è finito l’organico della postazione di Curti accorsi in via della Libertà, nei pressi del supermercato 365, a Maddaloni a seguito di richiesta d’intervento per un uomo in stato di incoscienza.

In pochissimo tempo sono giunte sul posto l’unità rianimativa e quella non medicalizzata. Alla vista degli operatori il paziente ha cominciato a manifestare agitazione sferrando un pugno e colpendo al volto l’ autista dell’ambulanza, danneggiandone anche il vetro, non medicalizzata e il personale a bordo mentre l’equipaggio dell’altra unità medicalizzata si barricava all’interno del mezzo di soccorso.

Si è quindi avuto bisogno di un’altra unità sul posto per procedere al Tso nei confronti del paziente. Il personale sanitario è invece dovuto ricorrere alle cure dei colleghi presso l’ospedale di Marcianise.