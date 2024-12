MADDALONI. Detenzione e vendita illegale di fuochi d’artificio: 43enne denunciato dai carabinieri

15 chili di materiale pirico è stato rinvenuto, dai militari dell’arma, all’interno dell’abitazione del 43enne

MADDALONI – I mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di detenzione e vendita di materiale esplodente illegale eseguiti nei giorni a ridosso delle festività natalizie dai militari dell’Arma hanno consentito, nel tardo pomeriggio di ieri, di denunciare in stato di libertà un 43enne del maddalonese, ritenuto responsabile di detenzione artifizi pirici illegali e materiale esplodente.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni, insospettiti dall’inconsueto viavai di persone dall’interno di uno degli appartamenti di uno stabile di quel centro, hanno subito effettuato l’accesso sorprendendo il denunciato in possesso di alcune centinaia ordigni esplodenti, non convenzionali e di tipo vietato, per un peso complessivo di circa 15 kg.

Il materiale pirico, estremamente pericoloso e instabile, rinvenuto all’interno dell’abitazione ammassato in una delle stanze, era suddiviso in 199 ordigni denominati “Super Cobra 10”, 6 cipolle con peso specifico variabile dai 128 ai 980 grammi e 20 ordigni collegati tra di loro da inneschi artigianali denominati “batteria napoletana”.

Gli artifizi pirici illegali, dopo la messa in sicurezza da parte dei Carabinieri della Sezione Artificieri del Comando Provinciale di Caserta, sono stati sottoposti a sequestro.