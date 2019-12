MADDALONI. Evade dai domiciliari, fugge e si nasconde in un palazzo. Fermato dai poliziotti

MADDALONI – Nel pomeriggio odierno, in Maddaloni, la Volante della Polizia di Stato ha tratto in arresto C.M. classe 88, già sottoposto agli arresti domiciliari, per il reato di evasione. In particolare, gli operatori di Volante, impegnati nell’ordinaria attività di controllo del territorio, notavano C.M. in via Starzalunga, Maddaloni, all’interno di un’autovettura mentre si intratteneva con altro soggetto conosciuto alle forze dell’Ordine.

L’uomo, alla vista dei Poliziotti si dava a precipitosa fuga, cercando di nascondersi all’interno di un palazzo. Pertanto, gli operatori, prontamente lo rincorrevano e riuscivano a bloccarlo. Il personale operante riusciva altresì a fermare e identificare l’altra persona che era in compagnia del pregiudicato.

A seguito di quanto sopra, l’evaso è stato condotto presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Maddaloni per le attività di rito. Successivamente è stato tratto in arresto, e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.