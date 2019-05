MADDALONI. Imprenditore massacra di botte la moglie. Oggi la dura condanna del tribunale

MADDALONI – l’imprenditore Gaetano Longobardo, 64 anni, residente in via Cancello, è stato condannato, al termine del rito abbreviato, a 2 anni e 2 mesi di reclusione.

La sentenza è stata emessa oggi dal giudice Pacelli del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblico ministero Capone. L’uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Longobardo, difeso dall’avvocato Eugenio Manfredonia, ha subito la condanna per maltrattamenti gravi, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 64enne era stato arrestato il 7 ottobre 2018 (LEGGI QUI) perchè aveva offeso ed aggredito la moglie C.G., oggi parte civile nel processo, difesa dagli avvocati Gianluca Giordano e Andrea Barletta.

E non era la prima volta che la donna subiva il comportamento violento del marito, accompagnato sempre da frasi minacciose ed offensive: “Ti devo ammazzare“, “Ti taglio la testa” “Zoc…a”, “Tr..a“, in alcune circostanze anche in presenza del figlio e della fidanzata di quest’ultimo.

Durante il Capodanno del 2016, ad esempio, dopo un litigio, Longobardo prese la moglie a schiaffi sul viso, la spinse, facendola cadere a terra e provocandole la frattura dell’omero della spalla sinistra. La donna finì in ospedale, ingessata e con una prognosi di 30 giorni.

In una seconda occasione, le strappò il telefono di mano, le tirò i capelli, prendendola ancora a schiaffi e pugni. Lei tentò di difendersi, afferrando prima un posacenere, per poi scappare e rifugiarsi in auto. Il marito allora prese a calci la vettura. A quel punto, intervennero le forze dell’ordine che la malcapitata aveva chiamato in suo soccorso. L’imprenditore, alla vista dei carabinieri, inguriò anche i militari dell’Arma, minacciandoli di morte. Fu ammanettato in flagranza di reato. Era il 7 ottobre 2018.