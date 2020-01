MADDALONI– Paura in città per Angelina. L’anziana donna, conosciuta da tutti nella città di Maddaloni, è stata investita in Piazza Umberto I. Angelina, assidua frequentatrice delle vie calatine, è stata subito soccorsa da un’ambulanza giunta sul posto unitamente ai vigili urbani. La donna, affetta da tempo da problemi psichici, vive da sola. E’ l’ associazione”l’albero della vita” a prendersi cura di lei nell’ultimo periodo. E’ stata trasportata in ospedale per le dovute cure.