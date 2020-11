MADDALONI – Banda di ladri in azione al “Surgelit “, di Maddaloni, di proprietà della famiglia del consigliere comunale Capuozzo. Cinque malviventi con il volto coperto e con arnesi da scasso hanno fatto irruzione nel punto vendita di via Sforza assaltando le casse automatiche riuscendo a portare via un’ ingente somma di denaro. Sul caso indagano le forze dell’ordine.