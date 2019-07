MADDALONI. Maglie contraffatte pronte alla vendita, 45enne condannato

MADDALONI – E’ stato condannato in via definitiva con l’accusa di ricettazione e vendita di prodotti con marchi contraffatti. E’ ciò che è accaduto ad un 45enne di Maddaloni sorpreso con ben 30 articoli, tra camicie e maglie, di noti marchi.

L’uomo è stato condannato anche al pagamento di 3000 euro in favore della Cassa delle Ammende.