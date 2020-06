MADDALONI. Rapinarono ragazzo sul treno regionale, arrestati 3 ventenni. I NOMI

MADDALONI – I carabinieri della stazione di Maddaloni hanno eseguito un ordine di esecuzione pena nei confronti di tre giovani del luogo accusati di rapina sul treno Napoli-Cancello.

Si tratta di: Giuseppe Desiato, 21 anni, Marco Correra, 23 anni e Cristian Magliocca, 22 anni. I tre furono condannati in via definitiva a 3 anni e 2 mesi in quanto responsabili di una rapina commessa nel gennaio 2018 ai danni di un ragazzo che viaggiava a bordo di un treno regionale da Caserta a Napoli Campi Flegrei.