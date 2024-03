MADDALONI. Santangelo: in arrivo i fondi per il nuovo istituto comprensivo di Montedecoro

Più di 3 milioni di euro dalla Regione grazie alle risorse Pnrr.

CASERTA. «La Regione Campania finanzierà per intero grazie alle risorse del Pnrr l’abbattimento e la ricostruzione dell’istituto comprensivo di via Carmignano a Montedecoro. Grazie al mio impegno istituzionale e al lavoro svolto in sinergia con l’ufficio tecnico del Comune di Maddaloni, il sindaco, la giunta e il consiglio comunale tutto siamo riusciti ad ottenere un finanziamento da tre milioni e 200mila euro nell’ambito del programma Scuola Viva che consentirà alla comunità di Montedecoro di avere una scuola moderna e funzionale. Non è l’unica buona notizia. Abbiamo ottenuti altri 49.536,99 euro per la messa in sicurezza della scuola Aldo Moro. L’attenzione del presidente De Luca e dell’assessore Lucia Fortini alle mie sollecitazioni ancora una volta ha permesso alla comunità di Maddaloni di ottenere risorse fondamentali per il presente e il futuro». Lo ha dichiarato il consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania Vincenzo Santangelo.