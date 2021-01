MADDALONI. Schianto in via Napoli. Due feriti, uno finisce in ospedale 8 Gennaio 2021 - 19:40

MADDALONI – Schianto poco fa in via Napoli a Maddaloni. A scontrarsi due auto alla cui guida vi erano C.A., 21enne di Castel Morrone e C.A., 46 anni di Capodrise. Il 46enne, che ha riportato ferite più importanti, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, mentre il 21enne è stato medicato sul posto. Gli agenti della polizia municipale stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti.