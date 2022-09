Il “nuovo corso” di Giorgio Magliocca stenta a decollare

MADDALONI – Non √® stato certo un evento memorabile quello svoltosi a Maddaloni in questi ultimi giorni della campagna elettorale. La “nuova” Forza Italia targata Giorgio Magliocca lascia anche le sedie vuote in una sala non certo grandissima. Non un gran segno di vitalit√† per il proclamato “nuovo corso” forzista.