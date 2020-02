MADDALONI – Giovedì sera nei pressi del cavalcavia di via della Libertà a Maddaloni, una fiat ha tamponato una Wolkwagen. Il conducente di quest’ultima vettura è sceso per sincerarsi di quanto accaduto e proprio in quel momento, l’automobilista a bordo della fiat è fuggito. Il malcapitato allora ha allertato i vigili urbani. La Wolkwagen si sarebbe diretta verso la Variante. Avviate le indagini.