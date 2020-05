MADDALONI. Tentano di rubare un’auto e investono poliziotto. Inseguimento sulla variante. I DETTAGLI E LE FOTO

MADDALONI – Continuano le indagini per risalire ai due complici dell’uomo fermato ieri sulla variante di Maddaloni (LEGGI QUI IL NOSTRO PRIMO ARTICOLO). Il fermato, 30 anni, è finito in carcere dopo un inseguimento con una volante della Questura di Caserta. Stando ad una prima ricostruzione i tre hanno tentato ieri in via dei Vecchi Pini, Caserta, di rubare una vettura. In quel momento transitava in zona una volante che assistito alla scena hanno cercato di fermarli. Un poliziotto nel vano tentativo è stato investito dall’auto dei tre che ormai si erano messi in fuga. Da lì è nato l’inseguimento durante il quale due della banda sono riusciti a fuggire a piedi nelle campagne circostanti.