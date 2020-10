MADDALONI. Usura, arriva dopo 5 anni la sentenza al Processo Dea Bendata. LE CONDANNE E I NOMI

MADDALONI (gv) РErano tutti accusati di gravi episodi di usura, dopo cinque anni la sentenza di condanna ̬ stata emessa dal 1 collegio C del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il processo denominato a Dea Bendata. Quattro anni a Tommaso Giglio, due anni e 8 mesi a Lorenzo Vinciguerra e due anni e due mesi a Luigi Marciano. Tutti assolti gli altri imputati: Giuseppe Fedele, Costanza Orso, Francesco Carfora, Antonio Avenia e Gaetano Galbiati. Le parti offese sono stati assistite dagli avvocati Gianluca Giordano e Andrea Balletta. Non erano mai stati arrestati, ma indagati a piede libero.