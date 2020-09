MADDALONI – Schianto ai Giardinetti a Maddaloni nel pomeriggio. Lo scontro, violentissimo, è avvenuto tra una Bmw e una Renault Megane. La conducente di una delle due vetture è rimasta bloccata in auto, in quanto le portiere del mezzo non si aprivano più, ma per fortuna è rimasta praticamente illesa.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118.