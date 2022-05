Mahmood in concerto all’Arena dei Pini. ECCO QUANDO

CELLOLE – L’amministrazione Di Leone annuncia il secondo cantante dell’estate 2022 dell’Arena dei Pini di Baia Domizia. Dopo la vittoria di Sanremo e dopo essere stato sul palco dell’Eurovision, Mahmood il prossimo 16 luglio salirà sul palco dell’Arena dei Pini.

Il sindaco di Cellole, dott. Guido Di Leone: “Un lavoro portato avanti con l’assessore al turismo

Giuseppe Ponticelli e il consigliere delegato agli eventi Francesco Barretta, che ringrazio dal più

profondo del cuore per il bellissimo lavoro portato avanti in sinergia. Un grande grazie a tutta la mia Squadra, sempre pronta ad essere unita per prendere decisioni importanti per continuare a rendere grande il nostro Paese. Baia Domizia ritorna a splendere”.