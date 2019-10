ALVIGNANO – Sarebbe stato un malore improvviso a stroncare, questa notte, la vita di Salvatore Valentino, 36enne di Alvignano. I familiari hanno allertato i soccorsi, ma i sanitari giunti sul posto, non hanno potuto fare più nulla per lui. L’uomo lascia la moglie e un figlio piccolo. Il giovane era molto conosciuto, per anni era stato l’autista dell’ex presidente della Provincia, Angelo Di Costanzo.

I funerali si svolgeranno domani nella chiesa principale del paese.