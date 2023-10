Malore improvviso in casa: muore a 53 anni Lorenzo

CURTI – Avrebbe compiuto tra pochi giorni 54 anni Lorenzo Merola, l’uomo deceduto ieri a seguito di un malore che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari.

Il 53enne era a casa con la sua famiglia, nella zona di via De Gasperi quando, improvvisamente, si è sentito male, accasciandosi al pavimento.

Nonostante l’immediata telefonata al 118, per Lorenzo non c’è stato nulla da fare. I funerali si stanno tenendo in questi minuti presso la chiesa di San Michele Arcangelo, a Curti.

Lascia le sorelle Maria, Maddalena e Loredana.