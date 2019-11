Malore improvviso. Muore imbianchino 42enne

SANTA MARIA A VICO – (Christian e Lidia de Angelis) Muore un giovane imbianchino, sotto shock l’intera comunità. Un malore improvviso nella serata di ieri si è portato via il 42enne Ausilio Guerra lasciando nello sconforto i parenti e gli amici, inutile la folle corsa in ospedale di Maddaloni,stamani,infatti a seguito ad una serie di complicazioni, Ausilio è deceduto. Il 42enne era molto conosciuto in paese e tutti gli volevano bene; la notizia della sua prematura dipartita ha fatto il giro della comunità lasciando tutti nell’amarezza. Nei prossimi giorni si terranno i funerali nella chiesa principale di Santa Maria a Vico,in tanti vorranno partecipare per dare un ultimo saluto a quest’uomo sempre solare e cordiale con tutti.