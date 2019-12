SANTA MARIA A VICO(d.l.) – Si è spento nella serata di ieri, nella sua abitazione, Mario Signoriello 75 anni noto commerciante, di calzature, del luogo. E’ stato colpito da un malore improvviso intorno alle 20. Giunti sul posto i soccorsi ma nonostante l’ambulanza fosse dotata di strumentazione per la rianimazione non c’è stato nulla da fare . Sgomento tra gli abitanti del quartiere, il signor Mario era persona conosciuta e molto stimata in città.