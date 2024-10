Malore improvviso, parroco costretto a interrompere la messa

Apprensione per il parroco di san Clemente e Santa Maria Celestina, nonché della Cattedrale di Teano e Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano

TEANO (EZ) – Un grido di dolore ha scosso le mura della parrocchia di San Francesco, stamattina 20 ottobre 2024, in piazza del Municipio a Teano. Durante la celebrazione eucaristica, mentre le voci dei fedeli si levavano in preghiera, un improvviso silenzio ha avvolto la chiesa. Don Giosuè Zannini, amato pastore della comunità, è stato colto da un malore che lo ha costretto ad interrompere la messa. Il suo crollo in sagrestia ha gettato nello sconforto i presenti, che hanno assistito impotenti alla scena. Il cuore della parrocchia si è stretto attorno al loro parroco, invocando per lui una pronta guarigione. Si attende con trepidazione un aggiornamento sulle sue condizioni.

Non è la prima volta che Don Giosuè, grande e fine oratore, pilastro di fede per la comunità, già Vicario vescovile, vive momenti del genere (LEGGI QUI). Esattamente un anno fa, il 15 ottobre 2023, durante la tradizionale celebrazione delle 11 il parroco accuso un malore che lo costrinse ad accasciarsi a terra. Si scoprì poi, con l’arrivo dell’ambulanza del 118 che si trattava di un brusco calo di pressione. Don Giosuè Zannini è parroco della cattedrale di Teano, nonché Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano, a decorrere dal 4 ottobre 2020. Non solo. Dal 26 settembre 2021 è anche parroco di san Clemente e di Santa Maria Celestina presso la predetta chiesa di San Francesco. Don Giosuè è stato anche Vicario vescovile, ai tempi del grandissimo vescovo Francesco Tommasiello. In questo momento di difficoltà, la comunità si stringe attorno a lui, portando nel cuore la speranza di rivederlo presto.