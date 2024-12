Malore improvviso, Salvatore muore a 55 anni

Ritrovato esanime nella sua abitazione

CURTI – Lutto nella comunità di Curti per l’improvvisa dipartita di Salvatore Nacca, 55 anni. L’uomo si trovava da solo in casa, in via Piave, quando ieri pomeriggio, alle 17:00 circa ha accusato un malore improvviso che gli ha impedito di chiedere aiuto. E’ stato ritrovato esanime nella sua abitazione. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia municipale locale unitamente alla polizia. La salma è stata trasferita alla Medicina Legale dove nelle prossime ore sarà sottoposto all’esame autoptico per fare chiarezza sulle cause del decesso.