Malore in campo per un calciatore: soccorso dal suo avversario

Trasferito in ospedale per i dovuti controlli

TEANO – Poteva finire in tragedia il match, di mercoledì, tra il Teano 1939 e il Casal Di Principe 81033. Un giocatore del Teano, Abdulai Mohammed, dopo un contrasto aereo, colpito alla testa, si accasciava a terra svenuto. Accortosi della situazione il difensore casalese, Vincenzo Diana, di professione infermiere, ha prontamente effettuato la manovra di sicurezza sulle vie respiratorie del calciatore facendo sì che questi riprendesse poco dopo i sensi prima del trasporto in ospedale.

“Abdulai Mohammed adesso è stato dimesso e sta bene e tutti noi gli auguriamo un immediato ritorno in campo”

si legge in una nota dell’Asd Casal di Principe. “Allo stesso tempo ci congratuliamo con il nostro calciatore che nel segno del giuramento di Ippocrate per alcuni attimi ha svestito le vesti del calciatore indossando il camice e salvando una vita in pericolo”.