SANTA MARIA CAPUA VETERE – Stamattina nel carcere di Santa Maria Capua Vetere è morto Marcello Mormile, 52 anni, originario di Gricignano. Ha avuto un malore che l’ha stroncato. Inutili i soccorsi. Era recluso da tempo e stava scontando una condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Nel febbraio 2013 rimase coinvolto in un’operazione che portò a diversi arresti tra la Toscana e l’agro aversano. Quest’ultima ordinanza fu eseguita in carcere dove era già detenuto.