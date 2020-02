BAIA E LATINA – E’ morto improvvisamente il radiologo Egidio Adamo. Si trovava, ieri, in centro a Baia e Latina quando ha avvertito un malore. Il 68enne è stato subito soccorso. Ma per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Egidio Adamo è ricordato con molto affetto dai suoi concittadini. Per anni aveva lavorato nell’ospedale di Piedimonte Matese.