Malore in strada per un 50enne: corsa in ospedale 18 Ottobre 2022 - 18:20

E’ accaduto questo pomeriggio alle 16 circa MADDALONI – Avverte un forte dolore al petto e si accascia a terra. E’ quanto accaduto questo pomeriggio, alle 16 circa in via della Libertà a Maddaloni. A prestare un primo soccorso all’uomo, 50 anni di Acerra, i commercianti della zona in attesa del personale sanitario. Sul posto anche gli uomini della polizia municipale.