CASERTA – Un 70enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano dopo un incidente avvenuto a Tuoro. L’uomo ha accusato un malore mentre era alla guida del suo scooter, in via Pigna. Il malcapitato ha prima rallentato la sua corsa e poi è finito sull’asfalto. Soccorso dai passanti, è stato poi soccorso dal 118 che lo ha condotto in ospedale. Le sue condizioni sembravano gravi: era stato probabilmente colpito da un infarto.