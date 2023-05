LA FOTO. MALTEMPO A CASERTA. Albero cade e finisce su auto in sosta

In diverse zone della città si registrano disagi dovuti al forte vento che da questa mattina sta interessando la nostra provincia

CASERTA – Il forte vento che da questa mattina sta interessando la nostra provincia ha provocato la caduta di diversi alberi in città.

In via De Gasperi, all’esterno dell’istituto Manzoni, un fusto è caduto travolgendo un’auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile che stanno effettuando un superlavoro per liberare le strade dai rami.

Stesso problema anche in viale Vittorio Veneto a due passi dal sottopasso che conduce a viale Douhet dove oltre ad un albero anche una tabella stradale è stata abbattuta dal vento.