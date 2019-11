Maltempo, difficoltà per le piogge intense alla foce dei Regi Lagni

CASTEL VOLTURNO – Problemi in tutto il Casertano a causa del maltempo, in particolare sul litorale Domizio a Castel Volturno. Difficolta’ per il deflusso delle acque sono segnalate alla foce dei Regi Lagni dove qualche mese fa e’ stata sequestrata dall’autorita’ giudiziaria la griglia che blocca i rifiuti che arrivano dall’entroterra; l’impianto, il cui funzionamento e’ comunque garantito dagli uomini della societa’ regionale Sma, sta incontrando difficolta’ anche perche’ il mare e’ grosso e non riesce a raccogliere le abbondanti acque che arrivano.

Il sindaco Luigi Petrella, nominato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere custode dell’impianto, e’ andato sul posto per verificare la situazione. “I tecnici della Sma – spiega – stanno facendo il possibile per tenere sotto controllo il livello delle acque, che e’ molto alto“.

Forti allagamenti sono segnalati anche nelle localita’ di Destra Volturno e Bagnara, dove le piogge o il mare grosso creano sempre danni a cause di sistemi fognari inadeguati e di un’inarrestabile erosione della costa, con l’acqua che arriva facilmente ai primi piani delle case. “Da tre giorni – afferma ancora Petrella – stiamo lavorando con le motopompe della protezione civile per ridurre i disagi alla popolazione, ma il maltempo non ci da’ tregua. Abbiamo pero’ pronti sette milioni di euro di fondi regionali per risistemare le fogne sia a Bagnara che a Destra Volturno“.

Non preoccupa invece al momento la foce del fiume Volturno. Allagamenti sono segnalati anche a CASERTA e nei comuni dell’hinterland, cosi’ come, a macchia di leopardo, in tutta la pianura casertana; l’acqua ha invaso colture ma anche numerosi allevamenti bufalini. Le associazioni dei coltivatori stanno quantificando i danni che si preannunciano alti.