Maltempo, è il giorno della conta dei danni

CASERTA – Cominciata la conta dei danni di un week di maltempo in Campania. Le situazioni piu’ critiche hanno riguardato il Casertano, dove l’esondazione di corsi d’acqua ha messo in crisi aziende agricole e zootecniche, causato l’evacuazione di albergo a Castel Volturno e decine di interventi dei vigili del fuoco tra cui quello per salvare una donna rimasta intrappolata in casa. Oggi a Caserta il sindaco, Carlo Marino, ha disposto la chiusura delle scuole per verifiche alle strutture, cosi’ come i primi cittadini di Aversa, Lusciano e Santa Maria Capua Vetere, tutti centri dove l’acqua ha provocato diversi allagamenti.