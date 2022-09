Il maltempo non si ferma. 7 alberi crollati e centinaia di interventi. L’elenco

CASERTA – Sono centinaia gli interventi effettuati dai volontari del sistema regionale della Protezione civile regionale per emergenze connesse al maltempo a supporto degli enti locali in Campania. Gli allagamenti hanno interessato quasi tutto il Casertano, il Nolano, l’area flegrea. Allagati anche alcuni quartieri di Napoli e Caserta. Numerosi anche i problemi generati dalla caduta di rami e alberi. In particolare, nel Casertano intervento della Protezione civile regionale hanno interessato Caserta, Caiazzo, Cesa, Curti, Macerata Campania, Santa Maria Capua Vetere,Villa Literno Associazione, Casal di Principe, Sessa Aurunca, Grazzanise , Pignataro Maggiore, Cancello Arnone, Arienzo, Aversa, Ailano, Vairano Patenora. A Castelvolturno sono stati tagliati 7 alberi caduti nella zona del Villaggio Coppola. Allagamenti sulla Domitiana, in via Oleandri, destra Volturno e Bagnara tra Pescopagano e Marina di Castelvolturno, Capriati al Volturno. Oltre 200 volontari, allertati dalla sala operativa regionale, hanno lavorato incessantemente anche con idrovore e mezzi speciali della protezione civile. Molti gli automobilisti rimasti in panne portati in sicurezza. Impegnati anche il personale della Sma Campania e i tecnici del genio civile.