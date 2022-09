MALTEMPO SUL CASERTANO. GUARDA IL VIDEO. La rabbia di un cittadino di Calvi Risorta: “Giuliano puoi mandare qualcuno a pulire queste griglie?”

Numerosi i disagi anche nella cittadina calena

CALVI RISORTA – “Giuliano puoi mandare qualcuno a pulire queste griglie?” E’ questo l’appello che un cittadino rivolge attraverso un video che pubblichiamo in calce all’articolo, al sindaco di Calvi Risorta, Giuliano Cipro. La pioggia incessante che in queste ore è caduta sulla nostra provincia ha interessato con numerosi allagamenti e disagi anche la cittadina calena, così come già scritto in un nostro articolo precedente . L’uomo chiede aiuto e invoca il primo cittadino affinchè possa intervenire sulla manutenzione dei sistemi di smaltimento delle acque piovane.