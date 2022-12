Maltrattamenti e minacce nei confronti della ex compagna: al via il processo per un 37enne

Nel gennaio 2020 dopo aver scoperto lo stato interessante della donna la minacciò di morte affermando che se non avesse interrotto la gravidanza avrebbe buttato dalla finestra sia lei sia il bambino

SAN FELICE A CANCELLO – Accusato di maltrattamenti nei confronti della ex compagna: al via il processo per A.P. 37enne di San Felice A Cancello. Il 37enne, dal settembre 2019, mediante condotte reiterate ed abituali maltrattava l’ex compagna e la minacciava di morte. Nel gennaio 2020 dopo aver scoperto lo stato interessante della donna la minacciò di morte affermando che se non avesse interrotto la gravidanza avrebbe buttato dalla finestra sia lei sia il bambino, cercando in varie occasioni, sia con vessazioni che aggressioni fisiche, di fare in modo che la vittima perdesse il bambino.

corso della prima udienza celebrata dinanzi alla Prima Sezione del Tribunale di Bologna in composizione collegiale, i difensori del 37enne di San Felice a Cancello hanno chiesto la riammissione nei termini per poter presentare richieste istruttorie – in particolare per depositare lista testi – ed il giudice ha accolto le richieste dei legali.