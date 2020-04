SAN MARCELLINO (gv) – Accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di figli minori e per questo sottoposto a misura del divieto dimora ed avvicinamento da quasi un anno, il giudice Napoli nord dottor Nigro ha accolto le argomentazioni difensive dell’avvocato Paolo Caterino suo difensore ritenendo che semmai erano atti di minacce ma non maltrattamenti, ed ha revocato la misura del divieto di dimora ed avvicinamento alla moglie, per C. Antonio di San Marcellino.