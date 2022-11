Maltrattamenti in famiglia, torna in cella noto imprenditore

Deve scontare una pena di 2 anni e 4 mesi. Il 43enne aveva già altri precedenti. Nel giugno del 2021 era stato fermato per una tentata estorsione nei confronti di un residente di Arpaia.

ARIENZO Il noto imprenditore del settore slot e videogiochi di Arienzo Gaetano Palladino, di 43 anni, è tornato in carcere perché deve finire di scontare la pena di 2 anni e 4 mesi comminatagli per maltrattamenti in famiglia.

Gaetano Palladino aveva già numerosi, altri precedenti. Nel giugno del 2021 era stato fermato per una tentata estorsione nei confronti di un residente di Arpaia, in provincia di Benevento.