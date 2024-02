Accolta l’istanza del suo avvocato.

CASTEL VOLTURNO. E’ finito agli arresti domiciliari il 40enne Frank Amadin, extracomunitario di Castel Volturno. In cella per spaccio di droga, maltrattamenti e lesioni, è arrivato ora per lui il provvedimento del giudice di sorveglianza di Napoli, che ha accolto la richiesta presentata dal suo avvocato.