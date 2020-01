Malvivente in fuga con i soldi dopo la truffa ad una donna

MARCIANISE – Un’anziana è stata raggirata da un balordo che si è presentato come amico del figlio, raccontandole di avere la necessità di 500 euro in contanti per poter riscuotere un assegno. L’uomo ha anche simulato la telefonata ad un presunto intestatario del credito, suo complice. La donna era sola in casa e si è lasciata convincere. Ha preso 500 euro, provando a telefonare al figlio prima della consegna del denaro, ma il malvivente, un 40enne biondo, glielo ha impedito, ed è scappato via con i soldi. E’ successo venerdì pomeriggio in via Novelli a Marcianise.