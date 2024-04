A pochi passai dalla centralissima piazza Roma

SANTA MARIA A VICO – Banda del buco in azione, nella notte, a Santa Maria a Vico. Nel mirino un negozio di telefonia in via Appia Antica, nelle vicinanze della centralissima piazza Roma.

Divelta la saracinesca e fatta razzia di cellulari ed elettrodomestici per poi darsi alla fuga.