Malviventi svaligiano appartamento, rubata anche una tuta del Milan appartenuta al figlio defunto

Nei social lo sfogo delle vittime

ALIFE – Una banda di malviventi è entrata in azione nel tardo pomeriggio di ieri presso un’abitazione di Alife. I malviventi, con il volto coperto da un passamontagna, hanno raggiunto l’abitazione attraverso il terrazzo riuscendo, purtroppo, nelle loro intenzioni e portando via ti tutto e lasciando la casa a soqquadro. Tra la refurtiva anche una tuta del Milan, personalizzata, acquistata dalle vittime ed appartenuta al figlio defunto. Ai social le vittime hanno affidato il loro sfogo colmo di amarezza

“Tra le cose rubate, ci è stata sottratta una tuta del Milan con le iniziali di Alessandro, acquistata a Casa Milan in uno dei nostri viaggi a Milano per sottoporsi alla chemioterapia. Alessandro amava quella tuta, l’ha indossata spesso negli ultimi mesi della sua vita. L’augurio che posso fare ai tre visitatori è quella di patire, di soffrire come un cane ogni volta che quella tuta verrà indossata, ancor di più se a indossarla sarà un figlio loro”, è l’amaro sfogo delle vittime sui social.