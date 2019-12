Manca la corrente elettrica, il sindaco chiude scuole medie e materna. ECCO DOVE

CESA – A causa della sospensione della fornitura di energia elettrica, il sindaco Enzo Guida ha emesso una ordinanza, per disporre la chiusura degli edifici della scuola media e materna.

Visto, infatti, l’avviso di interruzione di energia elettrica per il giorno 4.12.2019 emesso da Enel distribuzione interessante via Primo Maggio, strada ove sono ubicate la Media Statale “F. Bagno” e la Materna “Angeli San Giuliano” e considerato che tale interruzione non consente il regolare svolgimento delle lezioni, è stata disposta, per un giorno, la chiusura.