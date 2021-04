Mandato di arresto europeo, 24enne fermato sulla Domiziana per furto aggravato

SESSA AURUNCA/CELLOLE – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca, in Cellole, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno provveduto all’identificazione e all’arresto di G.L.I., rumeno, cl. 1996, in Italia senza fissa dimora. L’uomo, fermato per un controllo mentre era alla guida della propria autovettura, in transito sulla ss. Domiziana, dai primi accertamenti è risultato destinatario di un mandato d’arresto europeo da parte della Romania poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

L’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo, poiché priva di copertura assicurativa.

L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.