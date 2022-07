Mangiano sushi e non pagano il conto. La denuncia sui social

CURTI – Coppia va a mangiare al ristorante Oishi Sushi a Curti e vanno via senza pagare il conto. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza per questo la titolare, in possesso dei filmati, attraverso i social ha “lanciato” un messaggio ai protagonisti affinchè si rechino a saldare il conto, pena denuncia alle forze dell’ordine: “Volevamo dire alla gentilissima coppia che questa sera ha cenato al tavolo 3 e che è scappata via senza pagare il conto che se non vengono a saldare pubblicheremo il video delle telecamere e verranno immediatamente denunciati ai carabinieri” .