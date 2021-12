MARCIANISE – Incidente questo pomeriggio nel centro storico di Marcianise. Una donna dell’Est Europa, di circa 45 anni, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso cittadino dopo un volo dal balcone dell’abitazione. L’incidente è avvenuto in una traversa di Via Mundo, Poco prima, verso le 15 sembrerebbe che la donna sia stata notata barcollante in strada, e di li a poco ci sarebbe stato il tragico volo dall’altezza di tre metri.