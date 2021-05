MARCIANISE. 610 euro a consiglio comunale: Velardi affida lo streaming al sito che ospita da anni i suoi monologhi

MARCIANISE – Il sito internet GoldWebTV, diretto dall’ottimo Gianluca Pota, vede coronati i suoi sforzi, la leonina resistenza mostrata negli ultimi anni nell’ascolto dei monologhi di Antonello Velardi.

Premio meritato perché onestamente ci vuole veramente un fisico bestiale e una visione del mondo anestetizzata per non spegnere la telecamera, radunare baracca e burattini e dire “Guarda, uomo, mettiti davanti allo specchio e parla da solo”.

Per cui, non possiamo non accogliere favorevolmente l’assegnazione del servizio di streaming delle sedute di consiglio comunale (500 euro+Iva ogni 5 ore di consiglio, LEGGI LE DETERMINE IN CALCE) proprio a GoldWebTV.

L’unico appunto è che magari, volendo Velardi fortissimamente che fosse quel sito a occuparsi dello streaming, avrebbe potuto fare una donazione liberale, dato che i soldi non gli mancano, essendosi “Il Mattino” accorto dopo troppi anni di chi portava nel suo seno.

Avrebbe così evitato che quei monologhi senza contraddittorio fossero pagati con una sorta di assegno post-datato dai cittadini di Marcianise, che dopo aver scucito quasi 300mila euro per i famosi permessi, rispetto ai quali per Velardi pende una richiesta di rinvio a giudizio per truffa e falso ideologico in concorso, ora devono anche pagare la comodità della propaganda politica del primo cittadino, dato che di istituzionale quelle interviste non hanno mai avuto nulla.

determina_n_39

determina_n_67