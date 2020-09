MARCIANISE ALLE ELEZIONI. La candidata alle Regionali del Pd Annamaria Sadutto: “Pieno sostegno al candidato sindaco Dario Abbate”

“La vittoria alle regionali della coalizione allargata con il Presidente Vincenzo De Luca deve fare il paio con i successi elettorali nei diversi comuni di Terra di Lavoro chiamati alle urne, a cominciare dalle grandi città come Marcianise dove è fondamentale l’elezione a Sindaco del collega Dario Abbate che guida la coalizione di centrosinistra”.

A dichiararlo Annamaria Sadutto, candidata nella lista del Partito Democratico al Consiglio regionale della Campania, circoscrizione Caserta.

“Le elettrici e gli elettori di Marcianise hanno la possibilità di imprimere finalmente una svolta e di ridare slancio ed una nuova prospettiva di crescita e di sviluppo alla loro città, e per farlo è importante votare per Abbate – “Sindaco” unitamente ai candidati al Consiglio comunale nelle liste che compongono la colazione, avranno la responsabilità di amministrare la città fino al 2025”, continua l’avvocato casertano.



“Sono sicura che potremo lavorare benissimo dalla Regione con Dario Abbate alla guida di una delle Città più importanti di Terra di Lavoro per insediamenti industriali e produttivi e per le tante potenzialità che il territorio di Marcianise esprime, motivazioni che devono spingere tutti noi a sostenere oggi Dario Abbate e la sua squadra per far vincere domani Marcianise e la sua gente”, conclude Sadutto.