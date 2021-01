MARCIANISE. Antonello Velardi ancora una volta imputato. Per le firme false delle elezioni 2016 chiesto il rinvio a giudizio per lui e altri 5. TUTTI I NOMI

MARCIANISE – È stata una lunga e complessa gestazione, quella della Procura della Repubblica di S.Maria C.V.: più di un anno e mezzo dal momento in cui il PM ha fatto notificare il decreto di conclusione delle indagini preliminari, che ripubblichiamo in calce a questo articolo, e quello in cui ha deciso di formulare la richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli indagati che, di qui a pochi giorni, cioè nel momento in cui riceveranno la notifica di questo atto, cesseranno di essere, per l’appunto, indagati, e indosseranno gli abiti non certo comodi degli imputati.

La vicenda delle firme false della lista Orgoglio Marcianisano alle elezioni comunali del 2016 è ormai arcinota. Secondo le nostre ricostruzioni, i presentatori della stessa, con il placet dell’allora candidato sindaco Antonello Velardi, acquisirono, giusto per non perdere tempo, l’elenco di una lista presentata tre anni prima, alle elezioni comunali dell’anno 2013.

A quanto ci risulta quella promossa dall’allora esponente politico locale Paride Amoroso. Firme datate e ricopiate certosinamente sui moduli della lista più vicina e organica alla candidatura di Antonello Velardi.

Ora, per quei fatti, peraltro suffragati da decine e decine di testimonianze di presunti firmatari, i quali, al cospetto dei Carabinieri, hanno negato coralmente di aver mai firmato la lista Orgoglio Marcianisano, e dalla presenza nell’elenco di un nome veramente inquietante, quello del camorrista Aniello Bruno, che nel 2016 non avrebbe mai potuto firmare in quanto allora (come del resto oggi) ristretto in carcere come esponente di spicco del clan Belforte, la Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio per Antonello Velardi, Raffaele Tartaglione, Assunta Foggia, Lorenzo Ovaletto, Alberto Tartaglione e Pasquale Bellopede.

Il reato contestato è quello di falso, materiale e ideologico, in concorso.